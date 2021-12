Il Napoli perde 2-3 con l'Atalanta ed anche la testa della serie A

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Una sconfitta quasi annunciata che per poco invece poteva anche trasfromarsi in un trionfo per il Napoli decimato di Luciano Spalletti. Quando la coperta è troppo corta come quella del Napoli che questa sera non aveva ben cinque titolarissimo come Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly, Osimhen e Anguissa, vincere contro questa Atalanta è proprio un'impresa. I partenopei che erano riusciti anche a rimontare dopo i primi 47 minuti l'1-0 iniziale dell'Atalanta, poi si sono fatti raggiunere ed alla fine hanno perso match e testa della classifica. Ora sono terzi ad un punto dall'Inter e due dal Milan. Passano 7' e Malinovskyi a volo porta avanti i nerazzurri, servito da Zapata che però aveva controllato con una mano. Nè l'arbitro Mariani, nè il Var stranamente si accorgono di nulla ed il goal viene convalidato. Pari Napoli: cross Malcuit,sponda Mertens,centro Zielinski al secondo tentativo (40'). In avvio di ripersa Mertens raddoppia su invito di Malcuit (47').Reazione Atalanta:palo di Zapata, rigore "annullato" dal Var, pari di Demiral (66'), sorpasso Freuler (71') dopo un'azione che ha praticamente ubriacato centrocampo e difesa del Napoli. Inutili le sostituzioni, anche se il Napoli in pieno recupero va vicino al pareggio ma soprattutto Petagna goffamente spreca davanti alla porta.



IL TABELLINO

NAPOLI-ATALANTA 2-3

Napoli (3-4-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit (40' st Politano), Lobotka (10' st Demme), Zielinski, Mario Rui; Lozano (22' st Petagna), Mertens (22' st Ounas), Elmas.

A disp.: Meret, Marfella, Ghoulam, Manè. All.: Spalletti

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta (1' st Hateboer), de Roon, Freuler, Maehle (37' st Djimsiti); Pessina (10' st Ilicic), Malinovskyi (29' st Pasalic); Zapata (37' st Muriel).

A disp.: Rossi, Sportiello, Koopmeiners, Pezzella, Scalvini, Miranchuk, Piccoli. All.: Gasperini

Arbitro: Mariani

Marcatori: 7' Malinovskyi, 40' st Zielinski (N), 2' st Mertens (N), 21' st Demiral (A), 26' st Freuler (A)

Ammoniti: Rrahmani, Malcuit, (N); Malinovskyi, Pasalic, Djimsiti (A)

Espulsi: - - (PRIMAPRESS)