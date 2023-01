Il Napoli capolista si aggiudica il derby campano con la Salernitana. All'Arechi è 2-0 per i partenopei

(PRIMAPRESS) - SALERNO - Non c'è storia in Salernitana-Napoli dove i partenopei la vincono dominando 90 minuti e senza preoccupazioni e vincono per 2-0. Il Napoli capolista conclude così il girone di andata a ben 50 punti. E le statristiche dicono che un piccolo pezzo di scudetto è cucito sulla maglia dei ragazzi di Spalletti. Bella girata di Osimhen che esalta i riflessi di Ochoa, dall'altra parte Meret fa il suo su Piatek.Partita complicata che il Napoli sblocca in coda al recupero: Anguissa si infila in area e trova il rimorchio di Di Lorenzo. Il raddoppio arriva subito dopo il riposo (48'): Elmas dal limite centra il palo, Osimhen si fionda sul pallone e sigla il 13° gol di questo campionato. Il nigeriano sfiora il bis di testa. Nel finale Meret e il palo negano il gol a Piatek (83').



IL TABELLINO

Salernitana-Napoli 0-2

Salernitana (3-5-2): Ochoa 6,5; Daniliuc 5 (40' st Sambia sv), Gyomber 5 (16' Lovato 6), Pirola 5; Candreva 5, Coulibaly 5,5, Nicolussi Caviglia 6,5, Vilhena 5,5 (28' st Valencia 6), Bradaric 5,5; Dia 4,5 (40' st Bonazzoli), Piatek 6. Allenatore: Nicola 5

Napoli (4-3-3): Meret 7,5; Di Lorenzo 7,5, Rrahmani 6,5, Kim 6,5, Mario Rui 7; Anguissa 7,5, Lobotka 6,5, Zielinski 6 (41' st Ndombele sv); Lozano 6 (41' st Politano), Osimhen 8 (44' st Simeone sv), Elmas 7.

Allenatore: Spalletti 8

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 45'+3 Di Lorenzo (N), 3' st Osimhen (N)

Ammoniti: Kim (N), Bradaric (S), Pirola (S), Ndombele (N)

Espulsi: - (PRIMAPRESS)