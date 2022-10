Il Napoli batte 3-1 il Torino e resta in vetta alla classifica

foto di Vincenzo Di Monda Il primo gol di Anguissa

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli batte ial Diego Armando Maradona 3-1 il Torino e continua la sua serie positiva in campionato ed il primato in classifica sicuramente da solo in attesa del match dell'Atalanta di domani. Accade tutto nel primo tempo. Al '6 i partenopei già vanno in vantaggio con Anguissa, con uno splendido colpo di testa insacca il cross perfetto di Mario Rui. Sempre Anguissa raddoppia poco dopo al '12, da solo dopo aver ricevuto il pallone da Politano si invola per 60 metri verso la porta avversaria e segna all'angolino del portiere granata. Al '37 è tris per gli uomini di Spalletti, con una stupenda azione di Kvaraskhelia che insacca colpendo di punta il pallone. L'assiste è di Zielinki. Il Torino però non demorde e poco più tardi trova il gol del 3-1 con Sanabria al 43'(destro incrociato) e nel recupero sfiora il 3-2.Ripresa. Espulso mister Juric per proteste, nel finale Meret vola sul tiro di Radonijic, Milinkovic 'decolla' su Lozano.



IL TABELLINO

NAPOLI-TORINO 3-1

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (35' st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (15' st Ndombele); Politano (23' st Lozano), Raspadori (15' st Simeone), Kvaratskhelia (35' st Elmas). A disp.: Sirigu, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Zanoli, Zedacka, Demme, Zerbin. All.: Spalletti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez (40' st Schuurs); Singo (40' st Karamoh), Lukic, Linetty (29' st Adopo), Lazaro (29' st Aina); Miranchuk (23' st Radonjic), Vlasic; Sanabria. A disp.: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Garbett, Ilkhan, Edera. All.: Juric.

Arbitro: Massimi

Marcatori: 6' Anguissa (N), 12' Anguissa (N), 37' Kvaratskhelia (N), 44' Sanabria (T)

Ammoniti: Singo (T)

Espulsi: nessuno

Note: 28' st espulso Juric (T) - (PRIMAPRESS)