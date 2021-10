Il Napoli batte 3-0 il Bologna e si riprende la testa della classifica

foto di Vincenzo Di Monda Il goal su rigore di Lorenzo Insigne al '41

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli dopo il pari dell'Olimpico con la Roma, torna a vincere sul terreno di casa e incassa per la nona volta in questo campionato i tre punti. Batte il Bologna 3-0. La squadra di Spalletti (oggi squalificato, ndr) ha disputato un grande match annullando per quasi tutti i 90 minuti un Bologna che eccetto un tiro su punizione all'84esimo non ha mai visto lo specchio della porta. Mattatore dell'incontro, seppur senza reti, il solito Victor Osimhen che si è procurato i due rigori poi messi a segno da Lorenzo Insigne, uno per tempo al '41 e al '62. Spettacolare il primo goal su tiro da fuori area di Fabian Ruiz al '18 su assiste di Elmas. Il Napoli sale a 28 punti, primo in classifica con gli stessi punti del Milan, ma con una migliore differenza reti.



IL TABELLINO



NAPOLI-BOLOGNA 3-0

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (41' st Ghoulam); Anguissa (30' st Demme), Ruiz; Lozano (20' st Politano), Elmas (30' st Mertens), Insigne (20' st Zielinski); Osimhen.

A disp.: Meret, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Lobotka, Petagna. All.: Spalletti (Domenichini in panchina)



Bologna (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Mabaye, Svanberg, Dominguez (30' st Binks), Vignato (30' st Sansone), Hickey (36' st Dijks); Barrow (36' st Van Hooijdonk), Orsolini.

A disp.: Bardi, Bagnolini, Skov Olsen, Santander, Schouten, Pyyhtia, Cangiano. All.: Mihajlovic

Arbitro: Serra

Marcatori: 18' Fabian Ruiz (N), 41' rig. Insigne (N), 17' st rig. Insigne (N)

Ammoniti: Anguissa (N); Medel, De Silvestri (B)

Espulsi: -