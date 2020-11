Il Napoli asfalta la Roma 4-0 e onora la memoria di Maradona

Foto di Vincenzo Di Monda Il gol di Lorenzo Insigne su punizione con Mirante che nulla può per evitarlo

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli onora la mewmoria di Diego Armando Maradona nel modo migliore, con un netto 4-0 nello stadio che sarà intitolato presto al suo idolo. Bene la Roma in avvio, ma si spengono quasi subito dopo 10 minuti i padroni di casa prendono in mano gioco. Sblocca il match al 31' una punizione di Lorenzo Insigne dal vertice dell'area su cui Mirante mostra qualche incertezza. Ma il gol del capitano del Napoli è un vero capolavoro. I giallorossi provono invano una qualche reazione, ma il Napoli sembra davvero troppo forte per questa Roma. Il raddoppio arriva al 65' col rasoterra di Fabian Ruiz nell'angolo basso. All'81' il tris: Mirante respinge goffamente su Elmas, Mertens insacca e ringrazia. Chiude il poker Matteo Politano (86') che con uno slalom in area, saòta tre giocatori ed anche Mirante e poi mette inm rete. Il Napoli riscatta la partita persa in casa con il MIlan domenica scorsa. Troppo brutta la Roma per essere vera, dominata in tutti i reparti dagli uomini di Gattus. - (PRIMAPRESS)