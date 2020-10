Il Milan non riesce a scrollarsi di dosso la Roma è il match si chiude con tre gol per parte

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Milan parte in fuga e apre le marcature ma la Roma come un segugio gli sta dietro. Rossoneri subito avanti (2') con Leao che scucchiaia per Ibrahimovic, pronto a battere Mirante. I giallorossi replicano al 14'Tatarusanu a vuoto su corner e Dzeko inzucca. Palo di Kjaer (30'). Nuovo vantaggio Milan al 47', con Leao che centra basso da sinistra e Saelemaekers che insacca. Rigore per la Roma al 71' (fallo di Bennacer su Pedro),Veretout impeccabile.Penalty per il Milan al 79' (contatto Calhanoglu-Mancini),Ibra fa doppietta. Ma all'84' lo svedese non ha presa su un corner e Kumbulla trasforma. - (PRIMAPRESS)