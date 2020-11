Il Milan batte la Fiorentina 2-0 e prende le distanze dalle inseguitrici in testa alla classifica

(PRIMAPRESS) - MILANO - Senza un rigore sbagliato, la vittoria del Milan potrebbe essere stato ancora più pieno. Il match con la Fiorentina è finito 2-0 in una partita sempre sotto controllo da parte dei rossoneri che trova il gol al 17° con un colpo di testa di Romagnoli, raddoppio di Kessie su rigore al 27° per un fallo in area su Saelemakers, al 37° Kessie potrebbe realizzare il terzo gol ma Dragowski neutralizza il secondo rigore concesso da Abisso; Finisce così il primo tempo e anche la partita, nel secondo tempo la partita si spegne sempre più col passare dei minuti, segnaliamo il palo colpito da Calhanoglu al 57°;Per la Fiorentina da segnalare la buona occasione di Ribery che non riesce a superare Donnarumma e un palo colpito da Vlahovic.Per il Milan eccellente prestazione di Kjaer. - (PRIMAPRESS)