Il Milan batte il Napoli al San Paolo e mantiene la vetta della classifica

foto di Vincenzo Di Monda Il gol di Mertens che aveva momentaneamente riaperto il match

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Milan sbanca il San Paolo vincendo contro il Napoli 3-1 dopo una partita disputata dai rossoneri in modo intelligente, con il minimo sforzo e con un super Ibrahimovic atuore di una doppietta. Il Milan inizia subito bene con tre occasioni limpide nei primi 10' con Rebic, Calhanoglu (para Meret) e Kjaer (alto da pochi passi). Poi al 20' ci pensa Ibrahimovic: segna di testa con uno stacco prodigioso su cross di Hernandez, bruciando i difensori del Napoli. Immediata ma steriule la reazione dei partenopei. Ed il peggior Di Lorenzo della stagioen (27') tira sulla traversa dopo una mischia. Poi doppia chance con Mertens, ma il Napoli non è concreto .Nella ripresa Milan subito al raddoppio (54') ancora con Ibrahimovic (assist di Rebic). Anche in questo caso colpevolmente è Koulibaly a perdere lo svedese in area, completa il quadro Meret molto indeciso in porta. Poco dopo è Mertens che riesce ad accorciare (63'). Il Napoli crede nella rimonta e si fa pericoloso, ma nell'ennesimo errore di DI Lorenzo accade l'irreparabile per i parteneopei e l'ex Bakayoko complica i piani del Napoli: già ammonito (giallo molto generoso di un Valeri che ha arbitrato mediocramente), il centrocampista ivoriano stende da dietro l'incontenibile Theo Hernandez e Valeri non può fare altro che mostrargli il secondo giallo e mandarlo sotto la doccia. Petagna al 90' ha la palla del pari, ma tira centrale e Donnarumma para facilmente. A pochi secondi dal termine quando ormai il match del Napoli è compromesso chiude Hauge (95') per l'1-3 finale. Bene il Milan ordinato anche se francamente non irresistibile, ma con un grande Ibra che alla bellezza di 39 anni riesce ancora ad essere decisivo. Male, molto il Napoli che perde la terza partita consecutiva in casa (AZ, Sassuolo e MIlan) e che oggi aveva una marcia in meno del MIlan. Malissimo DI Lorenzo, Mario Rui e Fabian Ruiz. Poco convincente Meret, sterile l'attacco. Ma con una rosa così completa, nonostante qualche assenza, non dimostra di eccellere Rino Gattuso nella scelta della formazione inziale e soprattutto nella mancanza di lucidità all'intervallo rientrando con lo stesso undici e ritardando sostituzioni che avrebbero potuto dare un volto diverso alla sua squadra. Purtroppo l'anello debole di questo Napoli sembra essere in questo momento proprio il suo allenatore. - (PRIMAPRESS)