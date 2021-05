Il Giro d’Italia edizione 104 prende il via con una tappa a cronometro da Torino

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il Giro d'Italia parte per l'edizione numero 104 da Torino con una prima tappa a cronometro di 8.6 chilometri. Poi la corsa si sposterà fino a sud, punto più basso la Puglia, per risalire dagli Appennini e terminare con il grande finale sulle Alpi. Saranno 3479 chilometri divisi in 21 tappe e con ben 47mila metri di dislivello totale. Ecco tutte le tappe: Tappa 1 (Sabato 8 maggio 2021) Torino-Torino (9 km) - La prima tappa sarà una cronometro di 9 chilometri a Torino sostanzialmente pianeggiante, ma comunque abbastanza lunga per creare i primi distacchi anche tra gli uomini di classifica. Occhi ovviamente su Filippo Ganna, a caccia di un successo nella sua regione.Tappa 2 (domenica 9 maggio 2021) Stupinigi (Nichelino)-Novara (173 km) - Prima occasione per i velocisti al termine di una tappa piatta che offrirà molto probabilmente il primo grande arrivo in volata.Tappa 3 (lunedì 10 maggio 2021) Biella-Canale (187 km) - Prima tappa interessante a livello altimetrico con tre Gpm nel finale nelle langhe. C'è poi un ultimo strappo a 15 dal traguardo per una frazione adatta agli scattisti e ai corridori da classiche.Tappa 4 (martedì 11 maggio 2021) Piacenza-Sestola (186 km) - Tappa che provocherà un primo scossone in classifica. Si arriva in salita sull'Appennino emiliano dopo 4.3 chilometri di Gpm con pendenze medie del 9.9% e massime del 16%. Sarà grande spettacolo.Tappa 5 (mercoledì 12 maggio 2021) Modena-Cattolica (171 km) - Tappa interamente in Emilia Romagna e totalmente piatta. Arrivo in volata scontato senza un metro di salita.Tappa 6 (giovedì 13 maggio 2021) Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (San Giacomo) (150 km) - Frazione impegnativa, la sesta, con arrivo in salita a San Giacomo. Tre Gpm totali e ultima salita che inizia ad Ascoli Piceno per 15 chilometri al 6% di pendenza media e 10% di massima. Si arriva a quota 1090 metri con dislivello totale della tappa di 3700 metri.Tappa 7 (venerdì 14 maggio 2021) Notaresco-Termoli (178 km) - Frazione abbastanza semplice, mossa nella parte iniziale con un Gpm a Chieti, ma seconda parte pianeggiante per quello che sarà presumibilmente il terzo arrivo in volata del Giro.Tappa 8 (sabato 15 maggio 2021) Foggia-Guardia Sanframondi (173 km) - Altra tappa interessante con due Gpm, uno di seconda categoria a Bocca della Selva a 50 dal traguardo, uno di quarta categoria per arrivare al traguardo di Sanframondi: 3 chilometri di salita con massime dell'11%. Salita adatta agli scattisti. - (PRIMAPRESS)