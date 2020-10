Il Genoa decimato dal Covid riaccende anche la polemica degli stadi. Domani test anche al Napoli

(PRIMAPRESS) - Quello che si attendeva nel via libera degli stadi e poi con la marcia indietro su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, è avvenuto,invece, negli spogliatoi. Il numero di tesserati del Genoa positivi al Covid-19 è salito a quattordici, tra componenti del team e dello staff.

"La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate", informa la nota nella quale il club fa sapere anche che "fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall'evoluzione". I giocatori risultati positivi al Coronavirus sono otto in totale; a loro si aggiungono quattro membri dello staff tecnico e due dello staff medico.

Già programmato per domani lo screening sanitario per staff e giocatori del Napoli che hanno giocato col Genoa domenica scorsa.

Non è stata, per ora, cancellata la seduta di allenamento al Training Center in preparazione del match contro la Juventus a Torino per la terza giornata di Serie A in programma domenica prossima alle 20.45 ma è porcile che vi parteciperanno solo coloro che si sono sottoposti al test e risultati negativi.

Quanto accaduto negli spogliatoi del Genoa ha fatto riesplodere la polemica sulla riapertura contingentata negli stadi. L'ad della Lega di Serie A, Luigi de Siervo, ha dichiarato che il 25% degli spettatori negli stadi "non è un dogma" pensando ad una ripartenza graduale da monitorare.

Il problema è anche il comportamento de tifosi: la Cremonese ha deciso che la partita con l'Arezzo di Coppa Italia del 30 settembre si giocherà a porte chiuse. La società ha "preso atto delle criticità emerse nel corso della gara di campionato Cremonese-Cittadella relative al rispetto del mantenimento del posto assegnato agli spettatori all'interno dell'impianto sportivo e sull'uso obbligatorio della mascherina per l'intera durata dell'evento". - (PRIMAPRESS)