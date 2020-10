Il Crotone ferma la Juve e ferma il risultato sull’1 a 1. Su rigore segna Symi per i calabri e poi arriva il gol di Morata

(PRIMAPRESS) - CROTONE - La Juve sul campo del Crotone, nell' anticipo serale della quarta giornata strappa un pareggio (1-1) alla squadra calabra. Il primo gol arriva dai padroni di casa al 12’: un fallo di Bonucci su Reca, fa fischiare all'arbitro Fourneaux il rigore. Dal dischetto Simy trasforma.I bianconeri pareggiano con una fuga di Chiesa in contropiede, assist per il tap-in di Morata (21'). Juve in 10 dal 60': espulso Chiesa. Al 64' Morata di testa colpisce il palo. Poi nel finale annullato dal Var per fuorigioco un gol a Morata.Il risultato non cambia. - (PRIMAPRESS)