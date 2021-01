Il Cio ricorda all’Italia di modificare la Riforma dello Sport. Il rischio è di andare a Tokio senza bandiera ed inno

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - "Il Governo italiano agisca senza ulteriori ritardi": sulla questione del rapporto tra politica e Coni interviene il Cio attraverso il suo portavoce. "Alle autorità governative italiane è stato chiesto di intervenire immediatamente nell'interesse del movimento olimpico italiano e degli atleti,considerando che la situazione è in corso da quasi 2 anni. La situazione - prosegue il portavoce- sta compromettendo gravemente i preparativi della squadra italiani ai Giochi di Tokyo e per quelli invernali di Pechino 2022". Ma che cosa accadrà se entro il 27 gennaio il governo italiano non modificherà la riforma del settore sportivo voluta dal primo governo Conte? il Cio sospenderà il nostro paese e a Tokyo 2021 gli atleti italiani saranno costretti a presentarsi senza bandiera e inno nazionale. - (PRIMAPRESS)