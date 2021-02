I "Madonnari" disegnano il volto di Maradona a via Toledo

(PRIMAPRESS) - Alcuni "Madonnari" disegnano a terra il volto di Maradona a via Toledo, in pieno centro a Napoli e in poco tempo incassano centinaia di euro in offerte. Gli artisti di strada si sono ispirati al volto dell'avvocato del D10S, come viene riconosciuto Maradona da tutti i deboli, compagni di squadra e tifosi, già raffigurato sulla copertina del libro in memoria del campione, scritto da Angelo Pisani.

Nelle foto pubblicate sui social, si vede uno dei Madonnari, a pochi passi dalla stazione della metro di Toledo, intento a riproporre l'immagine del D10S che caratterizza il libro scritto dal suo amico e legale, ribadendo il ruolo che Maradona ha avuto di "avvocato e difensore di tutti i napoletani". "I Madonnari - commentano alcuni passanti - ormai guadagnano più con Maradona che con le classiche immagini sacre. Il Pibe de Oro si venera anche come l'avvocato del D10S, per come ha sempre difeso i deboli. E questo la dice lunga sullo straordinario rapporto con la città partenopea. Una storia d'amore che non avrà mai fine, così come il ricordo del campione argentino che rimarrà per sempre nel cuore di tutti i napoletani". - (PRIMAPRESS)