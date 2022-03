I campioni d'Europa non andranno al Mondiale: Italia battuta in casa dalla Macedonia 0-1

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Da campioni d'Europa staremo a guardare in tv i prossimi mondiali in Qatar, e ce lo meritiamo. La Nazionale azzurra ha perso una sfida che sulla carta avrebbe dovuto stravincere. Alla Favorita di Palermo gli azzurri perdono 0-1 con la Macedonia del Nord. Una rasoiata di Trajkovski al 92' manda la Macedonia del Nord alla finale dei playoff escludendo l'Italia dal Qatar. La squadra di Mancini sempre al comando del gioco, ma le vere occasioni latitano. Dimitrevski sbaglia e consegna palla a Berardi che però calcia debolmente e consente al portiere di rientrare. Bravo Florenzi a recuperare su Trajkovski lanciato a rete. Nel 2° tempo Berardi si procura diverse occasioni, senza fortuna. Entra Raspadori che dà un po' di vivacità. Al 92' la beffa che elimina l'Italia che può ricriminare solo con se stessa. E' l'ennesima vergognosa sconfitta del calcio italiano. I campioni d'Europa non giocheranno il mondiale.



IL TABELLINO

Italia-Macedonia del Nord 0-1



Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini (44' st Chiellini), Bastoni, Emerson; Barella (32' st Tonali), Jorginho, Verratti; Berardi (44' st Joao Pedro), Immobile (32' st Pellegrini), Insigne.Ct: Mancini

Macedonia del Nord (4-4-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkoski (41' st Ristevski), Musliu, Alioski; Churlinov, Ademi (13' Ashkovski), Bardi, Nikolov (13' st Spirovski); Trajkovski, M. Ristovski (27' st Miovski).Ct: MilevskiArbitro: Turpin



Marcatori: 45'+2 st Trajkovski (M)

Ammoniti: Spirovski (M)

Espulsi: - (PRIMAPRESS)