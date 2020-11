Hertz raddoppia la sua presenza al fianco della Dinamo Basket Banco di Sardegna di Sassari

(PRIMAPRESS) - SASSARI - La partnership tra Dinamo Basket Banco di Sardegna ed Hertz Italia si raddoppia. Già al fianco della pluripremiata squadra di pallacanestro della Sardegna, la popolare compagnia di noleggio auto ora scende in campo al fianco anche della squadra femminile voluta dal presidente della Dinamo Stefano Sardara. A capitanare il quintetto sassarese, sarà Cinzia Arioli affiancata dalle americane Burke Kennedy e Sierra Calhoun. Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Hertz Italia: “Sono molto orgoglioso che in un anno così complicato possiamo allietarci di aver raggiunto questo importante traguardo: 60 anni di attività in un paese che amiamo e ci fregiamo di promuovere oltre che con il nostro business del noleggio, anche attraverso numerose iniziative come questa. Il mondo dello sport in generale e del basket vive della forza dei suoi valori, da cui ci sentiamo accomunati, e rappresenta una fonte inesauribile di energie positive. Voglio ringraziare tutti i componenti della squadra Hertz Italia e Dinamo che mettono ogni giorno la voglia e l’impegno per vincere le sfide che si presentano anche nei momenti più difficili come quello che stiamo attraversando”. Grande soddisfazione per il presidente della Dinamo Banco di Sardegna Stefano Sardara: “Siamo orgogliosi di proseguire il viaggio con Hertz e siamo felici che abbiano voluto sposare il nostro progetto, per cui siamo l’unico club impegnato in tre competizioni di serie A con maschile, femminile e Dinamo Lab, nella sua globalità. In questo momento delicato più che mai riconosciamo l’importanza del fare squadra e siamo contenti di confermare la fiducia e la profonda condivisione di valori e obiettivi con un’azienda leader del settore”. - (PRIMAPRESS)