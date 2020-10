GranPremio di Francia: il ternano Danilo Petrucci vince su Marquez e Espargaro. È il secondo successo del pilota Ducati

(PRIMAPRESS) - PROVENZA (FRANCIA) - Danilo Petrucci (Ducati) si aggiudica il Gp di Francia.Il 30enne ternano precede Alex Marquez e Pol Espargaro.Solo quarto Dovizioso, che cede nel finale. Il francese Quartararo, a disagio sul bagnato,chiude 10° ma conserva primato. Quartararo,partito in pole,viene subito passato da Miller.Rossi cade alla prima 'S' nel corso del primo giro, con pista scivolosa a causa della pioggia. Al 2° giro vola in testa Petrucci che resiste prima al ritorno di Dovizioso poi di Alex Marquez e va a centrare così il secondo successo in MotoGp. - (PRIMAPRESS)