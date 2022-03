GPMoto2: Celestino Vietti vince e brilla in Qatar in sella alla Kalex VR46

(PRIMAPRESS) - QATAR - E' Celestino Vietti a imporsi nel GP del Qatar della Moto2. Prestazione da manuale per il pilota della Kalex VR46 che, scattato dalla pole, imprime il suo ritmo alla gara senza essere mai impensierito. Secondo Aron Canet, che è insidioso solo nelle prime fasi, e terzo a completare il podio Sam Lowes. Bel successo per Celestino Vietti, al primo graffio in Moto2, che fa scopa con quello di Andrea Migno nella gara della Moto3 nel segno della VR46 Academy di Valentino Rossi che li ha cresciuti. - (PRIMAPRESS)