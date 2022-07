Gp Ungheria: per Verstappen l’ottavo successo di stagione. Sul podio Hamilton e Russel

(PRIMAPRESS) - UNGHERIA - Verstappen vince in Ungheria con una rimonta super. A completare il podio Hamilton e Russell. La Ferrari scivola sulle gomme con Sainz al 4° e Leclerc 6° Proprio penalizzato dalla scelta della mescola degli pneumatici. Scatta bene Russell che tiene dietro le due Rosse. Inizia subito la risalita di Verstappen e Perez (cambio motore per entrambi, ma senza penalità),dopo il 1° pit Leclerc sfila il 2° posto a Sainz e poi prende la testa passando Russell al 31° giro. Ma la 2a sosta cambia tutto: gomme dure disastrose per Leclerc (farà un 3° pit), che lo porta dietro il gruppo di testa. Verstappen trionfa e vede il mondiale più vicino. - (PRIMAPRESS)