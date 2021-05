Gp Portogallo: Bottas conquista una millimetrica pole position davanti ad Hamilton

(PRIMAPRESS) - PORTIMAO (PORTOGALLO) - Valtteri Bottas conquista la pole a Portimao con appena 7 millesimi di margine su Hamilton (che rinvia l'appuntamento con la pole n.100).Dietro la prima fila tutta Mercedes ci sono le Red Bull di Verstappen e Perez. In terza fila la Ferrari di Sainz (staccato di 7 decimi) e la Alpine di Ocon. Ottavo tempo per Leclerc (a quasi 1"), preceduto dalla McLaren di Norris. In quinta fila Gasly e Vettel. Le Alfa Romeo non passano la Q2,sorprese negative in Q1 sono Ricciardo (McLaren) e Stroll (Aston Martin). - (PRIMAPRESS)