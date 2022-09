Gp d’Olanda: Verstappen strappa la pole al pilota della Ferrari Leclerc per 21 millesimi

(PRIMAPRESS) - OLANDA - Sul circuito di casa Max Verstappen (Red Bull), con un ultimo giro da campione ,riesce a strappare la pole per soli 21 millesimi al monegasco Charles Leclerc (Ferrari). L'attuale leader del Mondiale partirà davanti a tutti nel gp di Olanda. Sul circuito di Zandvoort terzo crono per l'altra Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz che precede la Mercedes di Hamilton.Completano la 'top ten' Perez, Russell, Norris,Schumacher, Tsunoda e Stroll. Nel corso della Q2 qualifiche sospese a causa di un fumogeno lanciato in pista. - (PRIMAPRESS)