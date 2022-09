Gp d’Italia: è pole position per Charles Leclerc. In prima fila con la Ferrari c’è Russel

(PRIMAPRESS) - MONZA - Charles Leclerc conquista la pole position a Monza al Gp d'Italia. Il monegasco della Ferrari ha ottenuto il miglior tempo davanti a Verstappen (che scatte- rà quarto) e Sainz (partenza dalle ultime file). In prima fila, accanto alla Ferrari, si ritrova Russell.Terzo stallo per la McLaren di Norris. Perez e Hamilton (4° e 5° crono) cedono molte posizioni per penalità. In totale sono 9 i piloti 'puniti'. - (PRIMAPRESS)