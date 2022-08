Gp Belgio: Carlos Sainz conquista la pole. Penalità per Verstappen e Leclerc che partiranno da fondo griglia

(PRIMAPRESS) - BELGIO - Sarà Carlos Sainz a partire in pole position nel Gp del Belgio. Lo spagnolo della Ferrari ha concluso le qualifiche alle spalle di Verstappen, che però viene penalizzato (insieme con Leclerc e altri 5 piloti) per sostituzioni del motore e altre parti della vettura. Secondo stallo per Perez, quindi Alonso e Hamilton. Il 4° e il 5° tempo sono di Leclerc e Ocon, che scalano però nelle ultime file per le penalizzazioni. Russell e Albon compongono la terza fila,Ricciardo e Gasly (elimintati in Q2) salgono in quarta. - (PRIMAPRESS)