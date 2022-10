Gp Australia: vittoria in volata di Alex Rins (Suzuki) davanti a Marquez e Bagnaia

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - Sul circuito di Phillip Island arriva la vittoria in 'volata' dello spagnolo Alex Rins (Suzuki) che nel Gp d'Australia batte il connazionale Marc Marquez (Honda) e Bagnaia (Ducati). Pecco, complice il ritiro di Quartararo, balza in testa al Mondiale con 14 punti di vantaggio. Partenza difficile per Bagnaia, mentre Martin,scattato in pole,prova l'allungo. Quartararo prima sbaglia e finisce indietro,poi a metà gara esce definitivamente. In testa si forma un gruppetto con Bagnaia che fa a lungo da lepre e l'ultimo giro 'vincente' di Rins. - (PRIMAPRESS)