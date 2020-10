Goleada tra Bologna e Cagliari (3-2), ma gli emiliani hanno la meglio ribaltando il risultato nella ripresa

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Torna alla vittoria il Bologna che in rimonta batte 3-2 il Cagliari. Parte bene il Cagliari che punge con Joao Pedro e Nandez e poi al 15' passa: da Joao Pedro a Sottil che rimette in area per la 'zampata' del brasiliano.Al c'è il gran gol di Barrow all'incrocio: 1-1. La ripresa si apre con il nuovo vantaggio sardo: assist di Zappa per il destro di Simeone (47'). Al 52' Soriano fa tutto solo e dal limite firma il 2-2 E al 56' gli emiliani la ribaltano grazie alla doppietta di Barrow che batte ancora Cragno: 3-2. - (PRIMAPRESS)