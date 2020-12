Contrasto Enti di promozione sportiva e Federazioni. Lettera a Spadafora per vigilare

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli Enti di Promozione sportiva scrivono al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora in merito a quanto disposto con il recente Dpcm che ha reso possibile comunicare al Coni l’elenco delle proprie attività di “preminente interesse nazionale” al fine di consentire l’emissione del provvedimento di riconoscimento. Sul percorso che aveva dato segnale verde ai riconoscimenti, tuttavia, si sono innescati una serie di ostacoli, così come si legge nella nota degli Enti sportivi, che vedrebbero alcune Federazioni “rivendicare” un principio esclusivo delle attività nazionali. “Consapevoli del suo pensiero circa il grande valore della promozione sportiva perché sottolineato da lei in diverse circostanze - scrivono gli 11 enti - chiediamo di vigilare per evitare che lo spirito di contrapposizione possa dar corso a disparità ed evidenti svantaggi allo sport di base”. - (PRIMAPRESS)