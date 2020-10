Giro d'Italia: una protesta dei ciclisti accorcia la penutlima tappa per il meteo. L'ira di Vegni

(PRIMAPRESS) - ASTI - La 19.ma e terzultima tappa del Giro,la Morbegno-Asti, è stata accorciata dopo la protesta dei corridori per il maltempo. La corsa è partita solamente alle 14.30 da Abbiategrasso, per 124km, invece dei 258 km previsti."Grazie alla giuria e all'organizzatore del Giro per aver ascoltato la nostra richiesta", ha twittato il Cpa, il sindacato mondiale dei corridori. Ma il direttore della corsa, Mauro Vegni,è durissimo:"E' stata una decisione che abbiamo subito,inaccettabile. Arriviamo a Milano, poi qualcuno pagherà". - (PRIMAPRESS)