Giro d'Italia: nella tappa di Tortoreto nel teramano vince lo slovacco Peter Sagan del team Bora-Hansgrohe

TERAMO - Nella 10.ma tappa,segnata dalle positività di Kruijswijk e Matthews, si impone da fuoriclasse lo slovacco Sagan. Frazione mista di 177km con arrivo a Tortoreto e muri che fanno selezione. Vanno in fuga in 7, tra loro Sagan e Ganna che regge finché può. Il gruppo si lancia all'inseguimento sotto la pioggia. Problemi per Pozzovivo che però si riprende. Bilbao va in forcing e tira il gruppo che bracca i fuggitivi. Fora Fuglsang. Sagan resta l'unico a scappare e riesce a portare a termine l'impresa.Almeida resta in maglia rosa.