Giro d'Italia: la terza tappa piemontese va a Taco Van der Hoom. Ganna resta in "rosa"

(PRIMAPRESS) - BIELLA - L'olandese Taco van der Hoorn, dopo una fuga di oltre 170km,vince la terza tappa del Giro. Il gruppo, staccato di 4",è regolato da Cimolai.Ganna resta in rosa. Pronti,via e subito vanno in fuga in 8: Gougeard,Pellaud,Zoccarato,Albanese,Rivi,Van den Berg,van der Hoorn e Ponomar La spinta della Bora Hansgrohe,che vuol pilotare Sagan,fa "saltare" i velocisti Ewan,Nizzolo,Groenewegen,Affili e Merlier,vincitore a Novara. Davanti il manipolo dei fuggitivi si sgretola.Resiste solo van der Hoorn che,con un ultimo guizzo,riesce ad anticipare gruppo. - (PRIMAPRESS)