Giro d'Italia, la maglia rosa Egan Bernal domina la tappa di Cortina. Nibali secondo in classifica

CORTINA - La maglia rosa Egan Bernal vince da dominatore la 16.ma tappa a Cortina. Pioggia e ghiaccio portano a modificare la frazione:niente Fedaia e Pordoi (la Cima Coppi diventa il Giau).Dopo i primi tentativi di fuga restano in 5 a fare da battistrada con Nibali determinato.Prima del Giau si stacca Evenepoel. Nell'ascesa Vlasov e Yates faticano e si scatena Bernal che va in testa.Caruso si impegna ma sul Giau passa da dominatore Bernal che va a vincere.Arrivano in coppia Bardet e Caruso a 27" e l'azzurro è secondo in classifica.