Giochi Paralimpici: salgono a 15 le medaglie italiane con gli ultimi due podi di Pievani e Barbaro nel Triathlon femminile

TOKYO - Il medagliere dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 si aggiornano di ora in ora. Gli azzurri impegnati nelle varie disciplinehanno incassato i podi nell'equitazione, con il binomio Sara Morganti e Royal Delight che aveva centrato un bellissmo bronzo nel paradressage. Nel nuoto continua l'onda positiva tricolore con Carlotta Gilli che ha regalato un argento e la terza medaglia individuale. Stavolta nella gara della resistenza, i 400 stile S13, con un crono di 4:26.14 e 0.60 come tempo di reazione. Più veloce di lei solo l'ucraina Anna Stetsenko (4:23.92), mentre l'australiana Katja Dedekind conquista il bronzo (4:35.87).

Nel Triathlon femminile sono due le medaglie dell'Italia con Veronica Plevani (Bronzo) e Anna Barbaro (Argento).

Il medaliere italiano per il momento sale a quota 15 medaglie: 4 ori, 6 argenti e 5 bronzi. L'Italia è nonanella classifica generale.