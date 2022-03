Giochi Paralimpici di Pechino: il 4 marzo l'apertura sotto il segno del conflitto Russia-Ucraina

(PRIMAPRESS) - PECHINO - La capitale cinese si prepara all'apertura del 4 marzo 2022 dei giochi paralimpici invernali. Sono circa 600 gli atleti Paralimpici del mondo che parteciperanno ai Giochi Paralimpici Invernali 2022, diventando la prima città ad aver ospitato sia l'edizione estiva che quella invernale delle Paralimpiadi. Questa edizione si apre con la situazione di conflitto tra Russia ed Ucraina e i rappresentanti dei due paesi in gara dovranno partecipare senza le insegne dei rispettivi paesi.

I Giochi Paralimpici avranno una durata di 10 giorni, dal 4 al 13 marzo, e vedranno gli atleti competere in 78 diversi eventi in 6 sport divisi in 2 discipline: sport della neve (sci alpino, sci di fondo, biathlon e snowboard) e sport del ghiaccio (hockey su ghiaccio Paralimpico e curling su sedia a rotelle).

Tutti gli eventi si svolgeranno in sei sedi distribuite nei tre cluster di competizione di Pechino centro, Yanqing e Zhangjiakou. Due di questi impianti – lo Stadio Nazionale Indoor (per l’hockey su ghiaccio Paralimpico) e il Centro Acquatico Nazionale (per il curling su sedia a rotelle) – sono stati sede delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Beijing 2008. - (PRIMAPRESS)