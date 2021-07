Giochi Olimpici: al Giappone la prima medaglia nello skate. L’euforia di Casa Azzurri con Dell’Aquila e Samele

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Il giapponese Horigome Yuto si assicura il primo oro nella nuova disciplina olimpica dello skateboard, ma è anche la prima medaglia d’oro per i nipponici. Una vittoria per i padroni di casa che sembra portare un pò di buonumore tra le tante polemiche per questi giochi caratterizzati cai contagi del Covid.

Horigome ha inanellato quattro delle sue cinque figure più spettacolari con un punteggio di 9, e quelli saranno i suoi quattro punteggi migliori. Un totale di 37,18 punti che gli vale l’oro. Il secondo miglior skater è Jagger Eaton, con 10,03 punti – pochi per insidiare Yuto ma sufficienti per Il bronzo. Non è andata bene al favorito Nyjah Huston, che non salirà nemmeno sul podio dopo aver saltato quattro delle sue prese. A conquistare l'argento è il brasiliano Kelvin Hoefler (36.15). Intanto in Casa Azzurri ci si gode ancora l’entusiasmo per l'impresa di ieri di Vito Dell'Aquila, che ha vinto la medaglia d'oro nel taekwondo, nella categoria 58 kg. Il ventenne di Mesagne (Brindisi)nella finalissima ha battuto in rimonta Mohamed Khalil Jendoubi (16-10), il tunisino che a sorpresa aveva abbattuto in semifinale il numero 1 del ranking mondiale, il coreano Jun Jang. È la prima medaglia d'oro olimpica per l'Italia a Tokyo 2020. Dell'Aquila è stato autore di un grande cammino olimpico, con tre brillanti vittorie nelle tre sfide disputate dagli ottavi di finale in poi, prima dell'apoteosi finale. L’altro azzurro che ha inaugurato il medagliere italiano nella spada è Luigi Samele alla seconda medaglia olimpica dopo il bronzo a squadre di Londra 2012. Originario di Foggia, 34 anni, Luigi Samele è un "prodotto" del vivaio della società Dauno Foggia. Si è trasferito a Bologna per lavorare alla Virtus con il suo attuale maestro, foggiano come lui, Andrea Terenzio. È alla prima Olimpiade individuale, ma a Londra 2012, i Giochi del suo debutto, fu decisivo per il bronzo nella gara a squadre: entrò e fece meglio di Aldo Montano. Si tratta della quindicesima medaglia della sciabola maschile individuale ai Giochi (3 ori, 9 argenti e 3 bronzi). E arriva nove anni dopo l'argento di Diego Occhiuzzi a Londra 2012. - (PRIMAPRESS)