Giochi Invernali Pechino 2022: Sofia Goggia portabandiera tricolore. Il 23 dicembre la consegna al Quirinale

Dopo il grande successo a Tokyo, la delegazione italiana si prepara per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Il 23 dicembre alle ore 12, infatti, ci sarà al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la consegna del tricolore in vista della cerimonia di apertura nella capitale cinese e sarà Sofia Goggia la portabandiera per il Team Italia. Ad annunciarlo il presidente del Coni Giovanni Malagò in conferenza stampa al termine della riunione della Giunta Nazionale, al Foro Italico. Stesso riconoscimento anche per Michela Moioli che porterà invece la bandiera italiana alla cerimonia di chiusura.