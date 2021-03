Giochi Invernali 2026: si chiamerà Futura, ed è il nuovo logo scelto per Milano-Cortina

(PRIMAPRESS) - ROMA - Futura è il nome del logo scelto dalla giuria popolare per i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Il segno grafico veloce come tracciato con un dito su una superfice lucida, ha avuto la meglio su Dado. E' color ghiaccio di ispirazione,appunto futurista,con i numeri 2 e 6 stilizzati sopra i 5 cerchi. Per il presidente del Coni Malagò è "un simbolo di tenacia e passione, emblema di un grande sogno di cui siamo protagonisti"."Questi giochi olimpici devono rappresentare i giochi di tutti gli italiani, e riusciranno a far rialzare la nostra Italia: lo sport è una leva per questo",commenta Valentina Vezzali. - (PRIMAPRESS)