Giochi di Pechino 2022: l’Italia non attuerà il boicottaggio diplomatico come gli USA

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Italia non ha in programma al momento di attuare un boicottaggio diplomatico dei giochi invernali di Pechino. Lo riferiscono fonti di governo, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato che nessun membro dell'amministrazione Biden presenzierà alle Olimpiadi invernali causa delle "violazioni di diritti umani" da parte di Pechino. Commentando il boicottaggio diplomatico Usa un portavoce della Commissione Ue afferma:"Non usare i giochi per propaganda politica". - (PRIMAPRESS)