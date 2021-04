Ginnastica: agli Europei di Basilea, Vanessa Ferrari conquista la medaglia d’oro sulle note di “Bella Ciao”

(PRIMAPRESS) - BASILEA (SVIZZERA) - Nuovo successo per la 30enne Vanessa Ferrari, tornata sul podio agli Europei di Basilea. La ginnasta ha vinto la medaglia di bronzo nel corpo libero, con un esercizio eseguito sulle note di "Bella Ciao", canzone della Resistenza proprio nel giorno della Liberazione. "Questa medaglia è per me un simbolo di resilienza e di resistenza",ha detto l' atleta che la dedica "all'Italia in una data così importante per il nostro Paese,25 aprile,giorno della Liberazione". "Speriamo di poterci liberare presto anche della pandemia", ha concluso. - (PRIMAPRESS)