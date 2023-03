Gigante femminile: alla Coppa del Mondo di Andorra e la Shiffrin sul podio più alto, Marta Bassino è terza

(PRIMAPRESS) - ANDORRA - Per Marta Bassino è terzo podio nella gara di gigante della Coppa del Mondo che è si dusputata oggi 19 marzo a Soldeu (Andorra). La Bassino è scesa in posta nella seconda manche alle 12. In classifica generale, la cuneese era a 475 punti, a soli 11 punti distanza dalla seconda, Petra Vlhova. Sul podio più l'americana Shiffrin, che con 700 punti era già sul primo gradino del podio stagionale. - (PRIMAPRESS)