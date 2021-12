Genova conquista la 65ª edizione della regata delle Repubbliche Marinare davanti Amalfi e Venezia

(PRIMAPRESS) - GENOVA - E' la Citta della Lanterna ad aggiudicarsi oggi 19 dicembre, la 65ª edizione della regata delle Antiche Repubbliche marinare, la manifestazione istituita nel 1955 sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica. Genova è riuscita a mettere la sua prua davanti ai galeoni di Amalfi e Venezia che hanno tagliato il traguardo con pochi decimi di differenza. L'ultima edizione era stata disputata nel 2019 (il 2020 non si è disputata per il Covid) era stata vinta dallo scafo verde di Venezia. Dal 2017 Genova non riusciva ad avere la meglio sulle sue avversarie. Nel 'medagliere' guarda tutti dall'alto Venezia con 34 vittorie e 14 secondi posti, segue Amalfi con 12 trionfi e 9 piazzamenti sul secondo gradino del podio, poi Genova con 10 vittorie (con quella odierna) e 17 secondi posti, infine Pisa con 8 successi e 23 secondi posti. Ecco l'equipaggio del galeone bianche di Genova che ha vinto questa edizione: Riccardo Altemani, Alan Bergamo, Alessandro Bonamoneta, Giacomo Costa, Cesare Gabbia, Lorenzo Gaione, Federico Garibaldi, Edoardo Marchetti, Davide Mumolo, Enrico Perino, Paolo Perino. Timoniere: Alessandro Calder. Allenatore: Vincenzo Mancuso. Direttore tecnico: Bruno Lantero. - (PRIMAPRESS)