Francia in finale con l’Argentina. Battuto il Marocco 2-0 che esce a testa alta

(PRIMAPRESS) - DOHA - La semifinale dei Mondiali 2022 del Qatar hanno la prima finalista: la Francia che ha battuto un coriaceo è determinato Marocco (2-0). I bleus hanno giocato un calcio corale con il solito Mbappè a fare incursione nell'area dei marocchini. Il primo gol arriva dopo soli 5' minuti di gioco ad opera di Theo Hernandéz. Una doccia fredda per la squadra africana. Nonostante l'enorme mole di gioco il Marocco non è riuscito a trovare occasioni per inquadrare la porta pericolosamente. La Francia ha mostrato una superiorità tecnica completa nei ruoli di attacco e difesa. Nella ripresa il Marocco cerca disperatamente di recuperare lo svantaggio ma al 79' il nuovo entrato Kolo Muani segna il secondo gol per i transalpini e taglia le gambe all'undici rosso che incisteranno fino al fine di portare a casa almeno un gol che avrebbe coronato comunque il grande impegno in campo. Ora è finale sabato tra Argentina e Francia: Messi contro Mbappè per un grande calcio mentre il Marocco incontrerà la Croazia. - (PRIMAPRESS)