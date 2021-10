Formula3: le 17enni Maya Weung e Doraiane Pin di "Iron Dames" al test della Fia sul circuito di Magny-Cours

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Le 17enni Maya Weug e Doraiane Pin, sono le due pilote del team "Iron Dames" selezionate dalla Fia per testare, il prossimo 10 novembre, una delle vetture di Formula3 sul circuito de Magny-Cours in Francia. L'obiettivo è di supportare le due giovani pilote nella loro progressione di carriera agonistica.

Doriane Pin, giovane talento di guida francese e finalista del programma inaugurale FIA ​​Girls on Track – Rising Stars, testerà la vettura di Formula 3 di questa stagione insieme a alla pilota ispano-olandese Maya Weug, la prima donna ad entrare a far parte della prestigiosa Ferrari Driver Academy.

Il capo del progetto Iron Dames, Deborah Mayer, ha dichiarato: "Questo è un altro grande traguardo per promuovere il talento femminile nel motorsport e rappresenta tutto ciò che ho impostato per fare il progetto Iron Dames: aprire le porte nel motorsport per le aspiranti donne". - (PRIMAPRESS)