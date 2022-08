Formula Uno: l’addio di Fernando Alonso all’Alpine per vestire i colori dell’Aston Martin Aramco

(PRIMAPRESS) - ROMA - A tre mesi dalla fine del Mondiale di Formula Uno con Verstappen in “pole position” ci sono i primi cambiamenti nei team. Lo spagnolo di Oviedo, Fernando Alonso passa dalla guida della A522 della francese Alpine al team Aston Martin Aramco Cognizant Formula One con un contratto pluriennale che parte dal 2023.“L'intera azienda - si legge in una nota della casa inglese - è molto entusiasta di portare alla squadra l'incredibile esperienza, il ritmo brillante e la capacità di guida di Fernando. L'assunzione di un talento speciale come Fernando è una chiara dichiarazione di intenti da parte di un'organizzazione che si è impegnata a sviluppare una squadra vincente di Formula 1”. Fernando Alonso ha dichiarato: "Questa squadra Aston Martin sta chiaramente applicando l'energia e l'impegno per vincere, ed è quindi una delle squadre più emozionanti della Formula 1 oggi. La passione e la voglia di esibirsi a cui ho assistito mi hanno convinto a mantenere il mio divertimento e il mio impegno per questo sport. Ho intenzione di vincere ancora in questo sport e quindi devo cogliere le opportunità che mi sembrano giuste". - (PRIMAPRESS)