Formula Uno: al Gp di Melbourne trionfa la Ferrari con Charles Leclerc davanti a Perez e Russel

AUSTRALIA - Charles Leclerc (Ferrari) domina il Gp di Australia e rafforza così la leadership Mondiale.Il monegasco (4°centro in carriera,2° stagionale dopo l'apertura in Bahrain) precede Perez (Red Bull) e le Mercedes di Russell e Hamilton. Leclerc, partito in pole, prende subito la testa.Al 2° giro termina la gara di Sainz,che finisce nella ghiaia. Dopo il primo pit stop il monegasco sempre al comando davanti a Verstappen: entrambi ripartono con gomme dure.L'olandese si ritira al 39° giro (rottura motore) e spiana la via del successo al rivale.