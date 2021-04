Formula E: Jean-Eric Vergne vince sul circuito cittadino di Roma-Eur. Al secondo posto la Jaguar di Sam Bird

(PRIMAPRESS) - ROMA - Jean-Eric Vergne su DS Techeetah ha vinto l'E-Prix di Roma valido come gara 3 del Mondiale di Formula E e primo del doppio appuntamento sul circuito cittadino dell'Eur. Il pilota francese conquista così i primi punti della stagione, dopo essere rimasto a secco nei primi due E-Prix a Diriyah, in Arabia Saudita. Dietro a Vergne si è piazzato Sam Bird su Jaguar, mentre terzo è Mitch Evans, anche lui su Jaguar. "Non c'è pubblico. Dobbiamo imparare a convivere con il virus e con le nuove regole per ricominciare lentamente, dobbiamo farlo. Ospitare questo appuntamento è importante: significa che siamo in grado di rispettare le regole e dare un grande segnale di ripartenza. Ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi. - (PRIMAPRESS)