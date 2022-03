Formula 1: in Bahrein la pole della Ferrari con Leclerc mette pepe al campionato

(PRIMAPRESS) - BAHREIN - Charles Leclerc si è presentato alla prima qualifica dell'anno regalando una pole alla Ferrari. Ci sono tutte le premesse per un buon inizio di stagione con ampi margini per migliorare. E' con questo spirito che la Ferrari ha iniziato un nuovo anno su cui ha puntato moltissimo: creatività, a partire da colore e livrea, e consapevolezza di potercela fare. L'immagine di Leclerc in pole,con il campione del mondo Max Verstappen a 123 millesimi e con il fiato sul collo anche di Carlos Sainz che è lì a poca distanza, mettono pepe ad un campionato più entusiasmante. - (PRIMAPRESS)