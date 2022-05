Formula 1: Ferrari in pole-position al Gp di Monaco con Leclerc e Sainz

(PRIMAPRESS) - MONACO - Qualificazioni al cardiopalma con la Ferrari che partirà in pole-position. Charles Leclerc bissa la pole del 2021 a Monaco. Il monegasco verrà affiancato sulla griglia del Gp del Principato dal compagno in Ferrari Carlos Sainz.Seconda fila per le Red Bull di Perez e Verstappen (l'olandese sempre dietro al compagno finora nel weekend).Sergio Perez, peraltro, tocca le barriere e si gira prima del tunnel, mettendo fuori causa anche Sainz: i due erano lanciati nell'ultimo tentativo in Q3 e interrompono la sessione a 30" dalla bandiera, fermando tutto il gruppo. Hamilton, 8° tempo, dietro Russell, 6°. - (PRIMAPRESS)