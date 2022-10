Formula 1: al Gp del Giappone vince Verstappen con un monologo. Leclerc è secondo

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - La pioggia è tra le protagoniste del Gp del Giappone contribuendo a far succedere di tutto ma non tanto da rovinare l'attesa per la festa mondiale di Verstappen che vince a Suzuka con Leclerc secondo. L' olandese della Red Bull domina a Suzuka ma dovrà comunque attendere il 23 ottobre ad Austin per ufficializzare il suo secondo titolo di fila. Leclerc, che tiene con i denti la seconda piazza su Perez, è staccato di 100 punti quando mancano quattro gare alla fine. Prima partenza sotto il diluvio. Fuori Sainz (incidente). Bandiera rossa dopo 3 giri e tutto da rifare. Si riparte 2 ore dopo con il monologo di Verstappen. - (PRIMAPRESS)