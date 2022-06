Forio d'Ischia: da oggi al via il 6° Judo Summer Camp “memorial Adriana Serpico”

(PRIMAPRESS) - ISCHIA, Napoli - Va in scena da oggi e fino a domenica 26 giugno, il 6° Judo Summer Camp a Forio d'Ischia “memorial Adriana Serpico”. Un appuntamento che il covid19 ha fermato per due anni ma non questa edizione, che, con la ripresa delle attività ha fatto riscoprire il sorriso ai tanti bambini che praticano questa disciplina. Saranno almeno 200, infatti, i bimbi che arriveranno oggi da tutta Italia e che affolleranno il tatami in questa edizione che verrà aperta dal plurimedagliato Biagio D'angelo neo vicecampione d'Europa U23, già vice campione del mondo e campione italiano assoluto, oggi atleta del gruppo sportivo della Polizia di Stato. La direzione tecnica, affidata al maestro Raffaele Parlati, tecnico della nazionale italiana di judo avrà come docente il tecnico Fiamme Oro Enrico Parlati. Ospiti d'onore che riempiranno questa tre giorni di judo dell'isola verde saranno il tecnico della squadra universitaria italiana Massimo Parlati, l'olimpionico Christian Parlati e i campioni del mondo, e fratelli, Antonio e Giovanni Esposito in forza al gruppo sportivo Fiamme Azzurre. L'appuntamento nato dall'amicizia di due tecnici Maurizio Bianculli e Domenico D'angelo in ricordo della tragica scomparsa di una ragazza foriana vicina alla società che organizza l'evento, l'Olympic Judo Forio. Main sponsor dell’evento NetCom Group, società napoletana, che crede fermamente nei valori dello sport e che da tempo supporta iniziative sportive in Campania, anche in altre discipline. Il 6° Judo Summer Camp a Forio d'Ischia “memorial Adriana Serpico” si è avvalso anche della fattiva collaborazione dell’amministrazione locale, del comitato Campania FIJLKAM, di EducaJudo del maestro Fabio Della Moglie e delle tante società presenti al palazzetto dello sport, sede dove si terrà da oggi la manifestazione. - (PRIMAPRESS)