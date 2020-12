Fiorentina e Verona (1-1), pareggio senza emozioni con due penalty per fissare il risultato

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Nel primo match del 13° turno Fiorentina e Verona pareggiano 1-1. La gara si sblocca subito:al 2'contatto tra Barreca e Salcedo,Fourneau fischia il penalty poi confermato dal Var e Veloso realizza.Al 18' Vlahoviv atterrato in area, rigore e pareggio del serbo.A inizio ripresa tentativi di attacco dei viola, ma sempre gioco spezzettato e nervoso.Al 67'occasione Verona con buon intervento di Dragowski su Lazovic.All' 84' Milenkovic fuori di poco per i viola. I ritmi si abbassano ancora e il risultato non cambia più. - (PRIMAPRESS)