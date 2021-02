Figc: Gabriele Gravina rieletto presidente con il 73,45% delle preferenze

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gabriele Gravina è stato confermato alla guida della Figc. Il presidente uscente è stato eletto al primo scrutinio con il 73,45% dei voti, contro il 26,25% dello sfidante, Cosimo Sibilia. "Grazie per la vostra dedizione,pazienza e disponibilità a condividere un percorso importante. Il secondo tempo della nostra gara sta per iniziare. Consenso e entusiasmo hanno consolidato l' elaborazione del progetto strategico. Non ci potevamo fermare e non ci fermeremo, non ci siamo tirati indietro facendo sacrifici", le parole di Gravina. - (PRIMAPRESS)