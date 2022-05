Fifa: Giornata mondiale del calcio in ricordo della tragedia di Superga in cui persero la vita i giocatori del Torino

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi, 4 maggio, la, istituita dalla Fifa per ricordare la tragedia di Superga dove morirono i calciatori del Torino, una squadra che ha fatto la storia del calcio. Nel pomeriggio deli calciatori, gli allenatori e alcuni giornalisti al seguito della squadra stavano tornando in aereo da una trasferta a Lisbona, dove il Torino aveva disputato un’amichevole contro il Benfica. L’aereo verso le 17 si schiantò, probabilmente per il maltempo, contro il muraglione del terrapieno posteriore alla, che sorge sulla collina torinese. - (PRIMAPRESS)